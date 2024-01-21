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ABB Başkanı Yavaş: 'Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi' - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş: 'Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanının geldiğini söyledi. Yavaş, Keçiören'de faaliyet sürdürecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu ve ABB'nin bütçesinin azaldığını, sosyal destek ihtiyacı olan ailelere yardım ettiklerini belirtti. Ayrıca, Ankara'daki köylere internet hizmeti sağladıklarını ve Keçiören Belediyesi ile ABB arasındaki kavgayı sona erdirmenin zamanının geldiğini ifade etti.

ABB Başkanı Yavaş: \'Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi\'
21.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:44
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ABB Başkanı Yavaş: "Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benimle el ele tutuşacak, benimle birlikte olarak Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de faaliyet sürdürecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yavaş, ABB bütçesinin 5 yıl öncesine göre dolar bazında neredeyse yüzde 50 azaldığını ifade ederek, "Otobüs fiyatını 1 dolardan sattınız, suyu 1,7 dolardan sattınız. Bu kadar elde ettiğiniz parayı nereye harcadınız? Şimdiye kadar hiç aklınıza gelmedi mi? Bu kadar ekonomik zorlukta bu insanlar evinde nasıl ısınıyor diye hiç aklınıza gelmedi değil mi? İlk yaptığımız işlerden biri; 200 bin sosyal destek ihtiyacı olan ailenin 3 yıldır üçer aylık periyotlar ile doğalgaz ücretini karşılıyoruz. Bu kadar bütçeniz vardı. Bu insanlar ne yer ne içer diye düşündünüz mü? Şimdi onların hepsinin evine her ay birer kilo et giriyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara'daki 918 köyün tamamına internet verdik ki bu çocuklar eğitimlerinden mahrum kalmasın"

Dara düşen, mağdur olan kim varsa yanlarında olduklarını belirten Yavaş, "Aklımız fikrimiz onlarla. Boş projeler yerine 'Ankara'da herkesi nasıl mutlu edebiliriz? Dar gelirli aileleri nasıl eşitleyebiliriz?' diyoruz. Pandemi geldi, okulları kapattılar. Uzaktan eğitime başladılar, uzaktan eğitim yapılacak internet yok. Annelerinin, babalarının telefonlarından giriyorlar. Ankara'daki 918 köyün tamamına internet verdik ki bu çocuklar eğitimlerinden mahrum kalmasın. Bu dünyada da bir ilk oldu" açıklamasında bulundu.

"Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi"

"Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdik" diyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediye Meclisindeki adaletsizliği, garabeti gördünüz. Biz fazla oy almamıza rağmen Belediye Meclisindeki sayımız düşük kaldı. Büyük ilçelerden 60-70 bin oya bir üye gelirken 4 bin oyu olan ilçe belediyelerinden 2 tane üye geliyor. Keçiören Belediyesi ile ABB, maalesef kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama maalesef tüm yaklaşımımıza rağmen böyle olmadı. Hepinizden şunu istiyorum; yakında Keçiören'de adayımızı açıklayacağız. Artık bu tartışmayı ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Benimle el ele tutuşacak, benimle birlikte olarak Keçiören için çalışacak bir belediye başkan adayını seçme zamanımız geldi.

Kaynak: İHA
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