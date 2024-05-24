ABB'den Söğütözü Metrosu'nu su basıyor iddialarına yanıt - Son Dakika
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ABB'den Söğütözü Metrosu'nu su basıyor iddialarına yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Metrosu'nu su basıyor iddialarına ilişkin güvenlik kameralarını paylaştı. Yapılan incelemede, görüntülerin sosyal medyada yanıltıcı bir şekilde paylaşıldığı ve hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

24.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:21
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ABB'den "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor" yorumuyla paylaşılan görüntülere ilişkin paylaşım

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor" yorumuyla paylaşılan görüntülere ilişkin güvenlik kameralarını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor" yorumuyla paylaşılan görüntülere ilişkin güvenlik kameralarını paylaştı. Görüntülere ilişkin yapılan paylaşımda, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor' yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde; bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ABB\'den Söğütözü Metrosu\'nu su basıyor iddialarına yanıt
Kaynak: İHA

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