Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehitler İçin Kuran-ı Kerim Okutacak ve Lokma Dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Kuran-ı Kerim okutarak, lokma dağıtımı gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı Operasyon Bölgesi'nin yanı sıra vatan topraklarını korumak için görevlerini yaparken şehit olan tüm kahraman askerleri Başkentte anacak.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ VE LOKMA İKRAMI YAPILACAK

Vatani görevlerini yaparken tüm Türkiye'yi yasa boğan kahraman şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Kuran-ı Kerim okutulacak. Mevlit programının ardından vatandaşlara lokma ikramında da bulunulacak.