Yozgat'ta Üretilen Sertifikalı Bin 500 Ton Nohut Tohumu, Ankaralı 5 Bin Çiftçiye Yüzde 50 Hibe ile Dağıtılacak

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üreticilere dağıtımını yapacağı nohut tohumunu Yozgat'tan aldı. ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Endercan Ulamış, "Alacağımız bin 500 ton nohudu yüzde 50 hibe ile üreticilere dağıtacağız. Üreticiler bizden aldığı tohumları toprakla buluşturup ekonomilerine katkı sağlayacak. Girdi maliyetlerini düşürecek ve bölge ekonomisine güzel bir katkı sağlayacağız. Tohumları yaklaşık 5 bin üreticimize dağıtacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Yozgat'tan temin edilen bin 500 ton sertifikalı nohut tohumu, önümüzdeki ay Ankara ve ilçelerinde yaklaşık 5 bin üreticiye dağıtılacak. Temin edilen nohut tohumunun kalitesini kontrol amacıyla ABB'de görevli ziraat mühendisleriyle Yozgat'a gelen ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilisi orman endüstri mühendisi Endercan Ulamış, şu bilgileri verdi: "Ankaralı üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürüp ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla yüzde 50 hibeli nohut tohumu ihalemiz sonuçlandı. İhaleyi alan firma Yozgat ilinden oldu. Alacağımız bin 500 ton nohudu yüzde 50 hibe ile üreticilere dağıtacağız. Üreticiler bizden aldığı tohumları toprakla buluşturup ekonomilerine katkı sağlayacak. Girdi maliyetleri düşücek ve bölge ekonomisine güzel bir katkı sağlayacağız. Bin 500 ton notumuzu yaklaşık 5 bin üreticimize dağıtacağız."

ABB'nin nohut tohumu ihalesini alan firmada görevli ziraat mühendisi Mustafa Türkmen ise tohumların 15 bin dekar arazide yetiştirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yozgat'ımızı tanıtmak için bu işe başlamış olduk. Sertifikalı tohumluk üretimi yapıyoruz. İlerleyen yıllarda, önümüzdeki yıllarda buğday üretimimiz, tritikale üretimimiz, arpa üretimimiz olacak. Yozgat ekonomisine can katmak için hep buradayız, sürekli çalışacağız. Bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bin 500 tonluk sertifikalı nohut tohum ihalesini almış bulunmaktayız. Ürünlerimizi hazırladık. Ayın 1'inde ürünlerimizi teslim edeceğiz. 15 bin dekar arazimizde 81 tane üreticimizle bu üretimi gerçekleştirmiş olduk. Üretimde birebir arazide çiftçilerimizin tek tek arazilerini gezerek yapmaları gerekenleri çiftçilerimize anlatarak ve birebir uygulama yaparak üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktayız."

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ise "Şirketimiz 2002 yılında kuruldu. Şirketimiz de 5 yıldır tohum işiyle, üretme ile meşgul. Bu sene 15 bin dönüm ektiğimiz arazimizden çıkan nohutlarımızı sertifikalı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ihale usulü kazandık. Malımızı hazırladık, teslim edeceğiz" dedi.