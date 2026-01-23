Yozgat'ta Üretilen Sertifikalı Bin 500 Ton Nohut Tohumu, Ankaralı 5 Bin Çiftçiye Yüzde 50 Hibe ile Dağıtılacak - Son Dakika
Yozgat'ta Üretilen Sertifikalı Bin 500 Ton Nohut Tohumu, Ankaralı 5 Bin Çiftçiye Yüzde 50 Hibe ile Dağıtılacak

23.01.2026 11:33  Güncelleme: 12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yozgat'tan temin ettiği bin 500 ton sertifikalı nohut tohumunu yüzde 50 hibe ile yaklaşık 5 bin üreticiye dağıtacak. Bu uygulama ile üreticilerin girdi maliyetlerinin düşmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üreticilere dağıtımını yapacağı nohut tohumunu Yozgat'tan aldı. ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Endercan Ulamış, "Alacağımız bin 500 ton nohudu yüzde 50 hibe ile üreticilere dağıtacağız. Üreticiler bizden aldığı tohumları toprakla buluşturup ekonomilerine katkı sağlayacak. Girdi maliyetlerini düşürecek ve bölge ekonomisine güzel bir katkı sağlayacağız. Tohumları yaklaşık 5 bin üreticimize dağıtacağız" dedi.

ABB'nin nohut tohumu ihalesini alan firmada görevli ziraat mühendisi Mustafa Türkmen ise tohumların 15 bin dekar arazide yetiştirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yozgat'ımızı tanıtmak için bu işe başlamış olduk. Sertifikalı tohumluk üretimi yapıyoruz. İlerleyen yıllarda, önümüzdeki yıllarda buğday üretimimiz, tritikale üretimimiz, arpa üretimimiz olacak. Yozgat ekonomisine can katmak için hep buradayız, sürekli çalışacağız. Bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bin 500 tonluk sertifikalı nohut tohum ihalesini almış bulunmaktayız. Ürünlerimizi hazırladık. Ayın 1'inde ürünlerimizi teslim edeceğiz. 15 bin dekar arazimizde 81 tane üreticimizle bu üretimi gerçekleştirmiş olduk. Üretimde birebir arazide çiftçilerimizin tek tek arazilerini gezerek yapmaları gerekenleri çiftçilerimize anlatarak ve birebir uygulama yaparak üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktayız."

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ise "Şirketimiz 2002 yılında kuruldu. Şirketimiz de 5 yıldır tohum işiyle, üretme ile meşgul. Bu sene 15 bin dönüm ektiğimiz arazimizden çıkan nohutlarımızı sertifikalı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ihale usulü kazandık. Malımızı hazırladık, teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

12:48
12:45
12:21
11:56
11:49
11:12
