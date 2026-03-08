ABD Askerlerinin Cenazeleri Dover Üssü'nde - Son Dakika
ABD Askerlerinin Cenazeleri Dover Üssü'nde

08.03.2026 02:20
İran savaşında hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazeleri, Trump'ın katıldığı törenle karşılandı.

İran'a karşı yürütülen savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cansız bedenleri ABD'deki Dover Hava Üssü'ne getirildi. Burada yapılan törene katılan ABD Başkanı Donald Trump, cenazeleri asker selamı ile karşıladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cansız bedenleri, ülkenin Delaware eyaletinde bulunan Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey asker ve hükümet yetkilileri katıldı. Trump ve diğer katılımcılar, tek tek uçaktan indirilerek araçlara taşınan cenazeleri asker selamı ile karşılarken, törende herhangi bir konuşma yapılmadı.

6 ABD askeri hayatını kaybetmişti

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından, İran ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırıları düzenlemişti. Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'nda bulunan bir komuta merkezini hedef alan İran saldırısında 6 ABD askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Trump tören düzenleneceğini duyurmuştu

Trump, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerler için Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde tören düzenleneceğini bildirmişti. Eşi ve kabinesindeki bazı isimlerle birlikte bu törene katılacağını aktaran Trump, savaşırken ölen ABD askerlerini son kez onurlandıracağını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

