Baltimore'daki köprü kazasını ziyaret eden Biden, yeni köprünün inşa edileceğini söyledi

Kargo gemisinin çarpması sonucu kısmen çöken Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsünü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, köprünün en kısa sürede yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yeni köprünün çimentosu kuruyana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, kargo gemisinin çarpması sonucu kısmen çöken Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü ziyaret etti. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yerel yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, "Ulusunuzun arkanızda olduğunu söylemek için buradayım ve bu konuda ciddiyim" diyen Biden, "Buraya sizinle birlikte yas tutmaya geldim. Aynı şey değil ama ruhunuzun bir parçasını kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu az çok biliyorum" ifadelerini kullandı. Yeni köprünün en kısa sürede inşa edilmesi için devletin imkanlarını seferber edeceklerini belirten Biden, "Valinin de bildiği üzere, bu köprünün inşaat maliyetinin tamamını federal hükümetin karşılamasını istiyorum" dedi. ABD Kongresi'nin yeni köprü inşaatının maliyetini karşılayacak bütçeye onay vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Söz veriyorum ki, yeni köprünün çimentosu kuruyana kadar dinlenmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Sorumluların hesap vermesini sağlayacaklarını vurgulayan Biden, "Yönetimim, bu trajediden sorumlu olan tarafların hasarı onarmak için ödeme yapmalarını ve yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sorumlu tutulmalarını sağlamaya kesinlikle kararlıdır" dedi.
Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gitmek üzere yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle kısmen çökmüş, üzerindeki araçlar nehre düşmüştü. Kazanın ardından Maryland eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti. Kaza sırasında köprüde bakım çalışması yapan ve nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 4 kişinin ise hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği açıklanmıştı. - BALTIMORE
Son Dakika › Yerel › Baltimore'daki köprü kazasını ziyaret eden Biden, yeni köprünün inşa edileceğini söyledi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
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Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
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