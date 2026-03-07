ABD'den İran'a Epic Fury Operasyonu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a Epic Fury Operasyonu Açıklaması

ABD\'den İran\'a Epic Fury Operasyonu Açıklaması
07.03.2026 07:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, Epic Fury Operasyonu'nda 3 binden fazla hedef vurulduğunu duyurdu. USS Abraham Lincoln gemisi Umman Denizi'nde.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "Epic Fury Operasyonu'nun ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Uçak gemimiz Umman Denizi'nde"

Ayrıca, İran rejiminin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin batırıldığı yönündeki iddiaları hatırlatılarak, "Şimdi ise rejim, uçak gemisinin mucizevi bir şekilde su yüzüne çıktığını ve İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla karşılaştıktan sonra 'savaş alanını terk ettiğini' iddia ediyor. Daha ne diyelim ki?" denildi. CENTCOM, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Umman Denizi'nde olduğunu belirterek geminin fotoğraflarını paylaştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Abraham Lincoln, Umman Denizi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'den İran'a Epic Fury Operasyonu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 07:27:51. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a Epic Fury Operasyonu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.