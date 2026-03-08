ABD'den İran'a Sert Mesaj ve Görüntüler - Son Dakika
ABD'den İran'a Sert Mesaj ve Görüntüler

08.03.2026 08:12
CENTCOM, İran'a yapılan saldırıları gösteren görüntüler paylaştı ve Hegseth'in mesajını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini paylaşarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Eğer Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi özür dilemeden ve tereddüt etmeden avlayacağız ve öldüreceğiz" mesajını yayınladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Eğer Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi özür dilemeden ve tereddüt etmeden avlayacağız ve öldüreceğiz" mesajına yer verildi.

CENTCOM'dan İran'a sivil hedef suçlaması

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklamada ise, İran'ın "yalnızca askeri üslerin ve ABD varlıklarının hedef alındığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "ABD güçleri, İran rejiminin sivil havaalanlarını, otelleri ve yerleşim bölgelerini kasıtlı, ayrım gözetmeden ve sorumsuz bir şekilde hedef almasına karşı bölgesel ortaklarıyla omuz omuza mücadele ediyor" denildi. - FLORIDA

Orta Doğu, Güvenlik, İran

Son Dakika Yerel ABD'den İran'a Sert Mesaj ve Görüntüler - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'den İran'a Sert Mesaj ve Görüntüler - Son Dakika
