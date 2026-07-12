ABD, İran'a 140 hedef vurdu - Son Dakika
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ABD, İran'a 140 hedef vurdu

12.07.2026 08:31
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CENTCOM, İran'a yönelik son saldırılarda 300'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD kuvvetleri; karadan ve denizden havalanan savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve deniz unsurları tarafından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla yaklaşık 140 İran askeri hedefini vurdu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle İran'ın bu hafta üçüncü kez hedef alındığı hatırlatılarak, "ABD kuvvetleri; karadan ve denizden havalanan savaş uçakları, İHA'lar ve deniz unsurları tarafından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla yaklaşık 140 İran askeri hedefini vurdu. Hedefler arasında İran'a ait füze ve İHA sahaları, denizcilik kabiliyetleri, mühimmat depolama tesisleri, iletişim ağları ve kıyı gözetleme noktaları yer aldı" ifadelerine yer verildi.

"Üç saldırı dalgasında 300'ü aşkın hedef vuruldu"

CENTCOM'un bu hafta gerçekleştirilen üç saldırı dalgasıyla İran'a ait toplam 300'den fazla hedefi vurduğu belirtilen açıklamada, bu operasyonların Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenliğini sağlama amacı taşıdığı vurgulandı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürdüğü aktarılarak, "Mayıs ayının başından bu yana ABD kuvvetleri, 800'den fazla ticari geminin ve 400 milyon varil ham petrolün Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişine yardımcı oldu" denildi.

ABD İran'ı bir kez daha hedef almıştı

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasının başlatıldığı bildirilmişti. Gelişmelerin ardından ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduklarını duyurmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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