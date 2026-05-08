ABD, İran'a Saldırı Yanıtı Verdi - Son Dakika
08.05.2026 01:56
ABD ordusu, İran'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında askeri tesisleri vurdu.

ABD ordusu, 7 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan Umman Körfezi'ne geçen savaş gemilerinin İran'ın sebepsiz saldırılarına uğradığını ve meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara yanıt verilerek İran'a ait bazı askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde meydana gelen patlamalar savaşın yeniden başlayabileceğine dair endişelere yol açarken, ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) ve USS Mason (DDG 87) savaş gemilerinin 7 Mayıs'ta uluslararası sulardan geçişi sırasında İran'ın saldırılarına hedef olduğunu bildirdi.

"Hiçbir ABD unsuru isabet almadı"

İran'ın çok sayıda füzenin yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve küçük teknelerle saldırdığı, ancak hiçbir ABD unsurunun isabet almadığı belirtilen açıklamada, "CENTCOM gelen tehditleri bertaraf etmiş; füze ile İHA fırlatma alanları, komuta ve kontrol merkezleri, istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları da dahil olmak üzere ABD kuvvetlerine yönelik saldırılardan sorumlu olan İran askeri tesislerini hedef almıştır" denildi. ABD ordusunun gerilimi tırmandırma arayışında olmadığı vurgulanırken, "CENTCOM Amerikan güçlerini korumak için mevzilenmiştir ve hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
