ABD, İran Kargo Gemisini Vurdu

ABD ordusu, Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı bir kargo gemisinin ablukaya uymadığı gerekçesiyle vurulduğunu ve gemiye el konulduğunu duyurdu.

ABD ordusundan, İran'a uygulanan deniz ablukası ile ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı bir kargo gemisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, USS Spruance destroyeri, İran'ın Bender Abbas limanına doğru ilerleyen Touska isimli gemiyi durdurmaya çalıştı. Gemiye birden fazla uyarıda bulunularak ABD ablukasını ihlal ettiği hatırlatıldı. Touska mürettebatının 6 saat boyunca süren uyarıları dikkate almaması üzerine, gemiye makina dairesini tahliye etme talimatı verildi. USS Spruance destroyeri, Touska gemisinin makine dairesine top atışı gerçekleştirerek geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktı. ABD Deniz Piyadeleri daha sonra güverteye çıkarak Touska gemisine el koydu. ABD ordusunun ölçülü, profesyonel ve orantılı bir şekilde hareket ettiği vurgulanan açıklamada "Ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetleri, 25 ticari gemiye geri dönmeleri veya bir İran limanına gitmeleri talimatını vermiştir" denildi.

İran basını yalanlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran bandıralı Touska isimli gemiyi Umman Denizi'nde vurduğunu açıklayarak gemiye el konulduğunu duyurmuştu. İran basını ise Trump'ın iddiasını yalanlamıştı. - FLORIDA