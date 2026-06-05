ABD Küba'ya Yaptırımları Artırdı

ABD, Havana yönetimi üzerindeki baskıyı artırarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve hukuk danışmanı Manuel Anido Cuesta ile eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis yaptırım listesine eklendi. Yaptırımlar kapsamında, listedeki isimlerin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı.

Ambargo ve ekonomik kriz derinleşiyor

Yeni yaptırımların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik ambargoları genişleten kararnameyi imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Ocak ayında Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Küba'ya karşı başlattığı enerji ablukası; ada ülkesinde ciddi elektrik kesintilerine, gıda kıtlığına ve ekonomik krize yol açmıştı. Washington yönetiminin attığı bu son adımın, eski lider Raul Castro'ya yöneltilen suçlamaların ardından Havana hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor. - WASHINGTON