ABD Küba'ya Yaptırımları Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Küba'ya Yaptırımları Artırdı

05.06.2026 04:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ve 4 kişiyi yaptırım listesine ekledi, mal varlıkları donduruldu.

ABD, Havana yönetimi üzerindeki baskıyı artırarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve hukuk danışmanı Manuel Anido Cuesta ile eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis yaptırım listesine eklendi. Yaptırımlar kapsamında, listedeki isimlerin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı.

Ambargo ve ekonomik kriz derinleşiyor

Yeni yaptırımların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik ambargoları genişleten kararnameyi imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Ocak ayında Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Küba'ya karşı başlattığı enerji ablukası; ada ülkesinde ciddi elektrik kesintilerine, gıda kıtlığına ve ekonomik krize yol açmıştı. Washington yönetiminin attığı bu son adımın, eski lider Raul Castro'ya yöneltilen suçlamaların ardından Havana hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, Yerel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Küba'ya Yaptırımları Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 05:20:32. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Küba'ya Yaptırımları Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.