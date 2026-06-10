ABD'nin İran'a Saldırıları Tamamlandı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları Tamamlandı

10.06.2026 04:37
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CENTCOM, ABD helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik saldırıların bittiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı.

ABD ordusundan İran'a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi. Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.

Trump misilleme sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait "AH-64 Apache" tipi taarruz helikopterine ilişkin yaptığı açıklamada, helikopteri İran ordusunun düşürdüğünü öne sürmüştü. Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti.

ABD ordusu, İran'a yeni saldırılar başlatmıştı

Trump'ın açıklamalarının ardından CENTCOM, ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a öz savunma amaçlı saldırıların başlatıldığını duyurmuştu. İran basını saldırıları doğrulayarak Hürmüzgan eyaletinin doğu bölgelerinde ve Keşm adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'nin İran'a Saldırıları Tamamlandı - Son Dakika

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