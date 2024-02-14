ABD'nin New York'ta Son 2 Yılın En Fazla Kar Yağışı Görüldü - Son Dakika
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ABD'nin New York'ta Son 2 Yılın En Fazla Kar Yağışı Görüldü

ABD\'nin New York\'ta Son 2 Yılın En Fazla Kar Yağışı Görüldü

ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta son 2 yılın en fazla kar yağışı yaşandı. Central Park'ta kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle binlerce uçuş iptal oldu ve trafik kazaları meydana geldi.

14.02.2024 11:45  Güncelleme: 12:04
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ABD'nin New York'ta son 2 yılın en fazla kar yağışı görüldü, ünlü Central Park'ta kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle binden fazla uçuş iptal olurken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta 29 Ocak 2022'den bu yana en fazla kar yağışı görüldü. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık manzaralar oluştu. New York Belediyesi, kar küreme araçlarının 2 yıl sonra ilk kez sokaklara çıktığını duyurdu. Kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildi. Ünlü Central Park'ta kar kalınlığı 8 santimetre olarak ölçüldü. Hudson Vadisi de dahil olmak üzere kentin kuzeyindeki bölgelerde ise kar kalınlığı 8 ila 25 santimetreye kadar ulaştı.

Kuzeydoğu kara teslim

Kar yağışı New York'un yanı sıra ülkenin kuzeydoğusunun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 12 santimetreye kadar çıktı. Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre ülke genelinde bin 300'den fazla uçuş iptal edildi. Yüz binden fazla ev ise elektriksiz kaldı, eyaletler arası yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'nin New York'ta Son 2 Yılın En Fazla Kar Yağışı Görüldü - Son Dakika
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