ABD\'nin Oklahoma Eyaleti Valisi, Ulusal Muhafızları Sınır Bölgesine Gönderiyor

ABD'nin Oklahoma Eyaleti Valisi Kevin Stitt, ABD-Meksika sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla eyaletin ulusal muhafızlarını bölgeye göndereceğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut ABD yönetiminin güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini belirterek Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen eyaletleri bu konuda bir arada hareket etmeye çağırmasının ardından, ABD'nin Oklahoma Eyaleti Valisi Kevin Stitt'ten flaş bir açıklama geldi. Stitt, ABD-Meksika sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla eyaletin ulusal muhafızlarını bölgeye göndereceğini açıkladı. "Bu sadece sağduyu. Teksas'ta 28 giriş noktası var. Bu giriş noktaları dışında herhangi bir yerden ülkeye girmenin yasadışı olduğu zaten federal bir yasa" diyen Stitt, Biden yönetiminin sınır tedbirlerini uygulamadığını savunarak "Federal hükümetin, Biden'ın, jiletli telleri kesiyor olması hiç de mantıklı değil. Evet, ülkemizi istilaya karşı savunma hakkımız var. Yasadışı yollardan gelen 6 milyon insan varsa buna başka ne diyebilirsiniz ki?" şeklinde konuştu.

Trump Cumhuriyetçi valilere çağrı yapmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump mevcut ABD yönetiminin güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini belirterek "göçmen istilası" olduğunu söylemişti. Trump, "Tüm istekli eyalet yönetimlerini, kaçak göçmenlerin girişini önlemek ve onları sınırdan geri göndermek için muhafızlarını Teksas'a konuşlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın yardım çağrısının ardından 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri Teksas'a destek sözü vermişti.

Cumhuriyetçi valiler destek açıklaması yapmıştı

Cumhuriyetçi Valiler Birliği'nden yapılan açıklamada ise, "Sınırın güvenliğini sağlamak için jiletli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanan Vali dostumuz Greg Abbott ve Teksas eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denilmişti. Açıklamada, "Çünkü Biden yönetimi halihazırda yürürlükte olan göçmenlik yasalarını uygulamayı reddediyor ve ülkemize yasadışı yollardan giren göçmenlerin Amerika'da kitlesel olarak serbest kalmasına yasadışı bir şekilde izin veriyor" ifadelerine yer verilmişti. Federal hükümet ile Cumhuriyetçi valilerin karşı karşıya gelmesinin iç savaşa neden olabileceği yorumları yapılmıştı. - WASHINGTON