ABD Ordusundan Uyuşturucu Kaçakçılarına Darbe
ABD Ordusundan Uyuşturucu Kaçakçılarına Darbe

28.05.2026 04:56
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye düzenlediği operasyonda 2 teröristi öldürdü.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini ve 2 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha vurduğunu duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, elde edilen istihbaratın hedef alınan teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtilerek, "Düzenlenen saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

ABD ordusu dün bir teknenin daha hedef alındığını açıklamıştı

CENTCOM, son olarak dün Doğu Pasifikte uyuşturucu taşıdığı doğrulanan bir diğer teknenin vurulduğunu duyurarak, "Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 2 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Dünya

