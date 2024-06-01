ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya 81 Milyar Dolar Yardım Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya 81 Milyar Dolar Yardım Yaptı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Direktörü Michael Carpenter, Ukrayna'ya yapılan yardımın 2022 yılı Şubat ayından bu yana 81 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Carpenter, yeni yardım gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermezken, Ukrayna'nın hava savunması ihtiyacının öncelikli olduğunu belirtti ve müttefiklerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

01.06.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya yaptığı yardımın 81 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Direktörü Michael Carpenter, Ukrayna medyasına röportaj verdi. ABD'nin yeni yardım gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Carpenter, "Kısa bir süre önce ek finansmanla ilgili bir yasa çıkardık. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'yı yaklaşık 81 milyar dolarlık yardım sağladığımız unutulmamalı ve bu çok fazladır. Bunun 51 milyar doları askeri yardımdır" dedi.

Gelecekte ne olacağına ilişkin bilgi vermeyen Carpenter, "Bildiğiniz gibi yıl sonunda bir seçim var. Ukrayna'nın savaşta ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olduğunca fazla kabiliyeti nasıl artırabileceğimize odaklanmış durumdayız. ve şu anda öncelikli ihtiyaçlardan birinin hava savunması olduğunu biliyoruz. Bu nedenle müttefiklerimizle Ukrayna'ya nasıl daha etkili hava savunması sağlayabileceğimiz konusunda iletişim kuruyoruz. Başkan Biden'ın liderliğinde Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun kurulması Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bir araya getirme konusunda kritik bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya 81 Milyar Dolar Yardım Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 17:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya 81 Milyar Dolar Yardım Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement