ABD ve Güney Kore, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı.

ABD ve Güney Kore orduları, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı bugün son yıllarda gerçekleştirilen en büyük askeri tatbikata başladı. Güney Kore'de gerçekleştirilen ve 1 Eylül'e kadar devam edecek Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatında uçaklar, savaş gemileri, tanklar ve on binlerce asker yer alacak. Tatbikat çerçevesinde, simülasyon saldırı tatbikatları, cephede silah ve yakıt takviyesi ile kitle imha silahlarını etkisiz hale getirme çalışmaları yapılacak. Tatbikatta askerler, ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı sırasında görülen silahlı insansız hava aracı saldırıları ve savaştaki diğer yeni gelişmelerle ilgili de eğitim alacak. Eğitim programı çerçevesinde, limanlara, havaalanlarına ve büyük endüstriyel tesislere yönelik saldırılara karşı ortak askeri-sivil müdahale tatbikatları da yapılacak.

Öte yandan, Washington ve Seul yönetimleri tatbikatın savunma amaçlı yapıldığını belirtirken, Kuzey Kore ise tatbikatı işgal provası olarak nitelendirdi.

ABD ve Güney Kore, Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore politikası ve Covid-19 salgını nedeniyle son yıllarda düzenli olarak yapılan tatbikatların bir kısmını iptal etmişti. - SEUL