ABD ve İran Müzakereleri Sonuçsuz Kaldı

12.04.2026 06:13
ABD Başk. Yardımcısı Vance, İran'la müzakerelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek, "İran'la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" açıklamasında bulundu. Vance, "Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta yürütülen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan hükümetine teşekkür eden Vance, "Müzakerelerdeki eksiklikler Pakistanlıların suçu değildi. Onlar harika bir iş çıkardılar ve aradaki görüş ayrılıklarını aşıp bir anlaşmaya varmamıza yardımcı olmaya çalıştılar. 21 saattir bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi. İran heyeti ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vance, "Bu iyi haber. Kötü haber ise, bir anlaşmaya varamadık. Bence bu, ABD ile kıyaslandığında, İran için çok daha kötü bir haber. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şartlarımızı kabul etmemeyi tercih ettiler"

ABD'nin görüşmelerde kırmızı çizgilerini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Vance, "Hangi konularda taviz verebileceğimizi ve hangi konularda taviz veremeyeceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bunu olabildiğince açık bir şekilde ifade ettik, ancak onlar şartlarımızı kabul etmemeyi tercih ettiler" diye konuştu. Sorulan bir soru üzerine görüşmelerin içeriğine ilişkin detayları kamuoyu ile paylaşmak istemediğini belirten Vance, "İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha hızla ulaşmalarını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. Bu, ABD Başkanı'nın temel hedefi ve bu müzakereler yoluyla ulaşmaya çalıştığımız şey de budur" şeklinde konuştu. İran'ın nükleer programının ve nükleer tesislerinin büyük oranda imha edildiğini hatırlatan Vance, "Ancak asıl soru şu: İranlıların sadece şu anda ya da iki yıl sonra değil, uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir irade gösterip göstermediklerini görebiliyor muyuz? Henüz bunu görmedik. Umuyoruz ki göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Esnek davranmamıza rağmen ilerleme kaydedemedik"

ABD tarafının esnek davranmasına rağmen İran'ın anlaşmaya yanaşmadığını öne süren Vance, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu bir noktaya bir türlü ulaşamadık. Bence oldukça esnek davrandık, oldukça uzlaşmacıydık. Başkan Trump bize 'Buraya iyi niyetle gelmemizi ve bir anlaşmaya varmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı' söyledi. Biz de öyle yaptık, ancak ne yazık ki bir ilerleme kaydedemedik" değerlendirmesinde bulundu. Görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerle sık sık iletişim kurduklarını söyleyen Vance, "İyi niyetle müzakere ettiğimiz için ekiple sürekli iletişim halindeydik. ve buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Yerel, İran, Son Dakika

