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ABD ve Venezuela'dan Mahkum Takası

ABD ve Venezuela\'dan Mahkum Takası
19.07.2025 01:09
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ABD, Venezuela'daki haksız tutuklamalardan 10 Amerikan vatandaşını serbest bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela ile yapılan bir mahkum takası çerçevesinde Venezuela'da tutuklu bulunan 10 Amerikan vatandaşının serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine döndüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamasında Rubio, "ABD, Venezuela'da tutuklu bulunan 10 Amerikalıyı memleketlerine kavuşturmanın sevincini yaşıyor" dedi. Venezuela'da Amerikan vatandaşlarının son derece şüpheli şartlar altında ve uygun yargı süreci olmaksızın tutuklandığını savunan ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Artık Venezuela'da haksız yere tutulan tüm Amerikalılar serbesttir ve yeniden yurdumuza dönmüşlerdir" dedi. Tahliyeler konusundaki çabaları için El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye teşekkür eden Rubio, "Dünyada rehin tutulan ya da haksız yere alıkonulan tüm Amerikalılar eve dönene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Rejimin siyasi baskı aracı olarak haksız tutuklamaları kullanmasına son verilmelidir"

Rubio, "Ayrıca, Venezuela'daki hapishanelerden serbest bırakılan Venezuelalı siyasi tutukluların ve diğer mahkumların tahliyesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetimi, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisini desteklemeye devam etmektedir. Rejimin siyasi baskı aracı olarak haksız tutuklamaları kullanmasına son verilmelidir" diye yazdı.

ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği de serbest bırakılan vatandaşların Amerikalı diplomat John McNamara ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Venezuela ile büyük çaplı bir mahkum takası yapıldı

Venezuela'da tutuklu olan Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi, ABD, El Salvador ve Venezuela arasında gerçekleştirilen bir tutuklu takası ile mümkün oldu. ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Venezuela'da serbest bırakılan Amerikan vatandaşları karşılığında El Salvador, bu yılın başlarında ABD'den sınır dışı edilen ve El Salvador'da hapiste tutulan 252 Venezuela vatandaşını ülkesine iade etti. Venezuela tarafından serbest bırakılan siyasi tutukluların da bu anlaşma çerçevesinde salıverildiği duyuruldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD ve Venezuela'dan Mahkum Takası - Son Dakika

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