Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden Yalçın Özbey son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden Yalçın Özbey son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Özbey'in cenazesi, bugün Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Yalçın Özbey'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Taşoluk Mezarlığı'na getirilen Özbey'in cenazesi toprağa verildi. - İSTANBUL

24.06.2024 18:48
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Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Özbey'in cenazesi, bugün Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Yalçın Özbey'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Taşoluk Mezarlığı'na getirilen Özbey'in cenazesi toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Devlet Hastanesi, Yalçın Özbey, Abdi İpekçi, Papa, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden Yalçın Özbey son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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