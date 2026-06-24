Abdulkadir Özel: Daha güçlü bir Hatay için gece gündüz çalışıyoruz

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, deprem felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'da çalışmaların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek vatandaşlardan biraz daha sabır istedi. Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda aralıksız sürdüğünü ifade eden Özel, kent genelinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Konutlardan eğitim yatırımlarına, altyapı projelerinden sosyal donatı alanlarına kadar birçok alanda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Özel, deprem sonrası ortaya konulan devlet-millet dayanışmasının somut sonuçlarının sahada görüldüğünü kaydetti. Özel, tüm çalışmalar tamamlandığında Hatay'ın eskisinden daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe yürüyeceğini belirtti.

HATAY'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi. Kent genelinde konut, altyapı, eğitim, sosyal donatı ve yaşam alanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Özel, yeniden inşa sürecinde önemli bir mesafe alındığını ifade etti. Özel, Hatay'da yürütülen projelerin yalnızca fiziki yapılaşmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda kentin sosyal ve ekonomik hayatının yeniden güçlendirilmesini de hedeflediğini vurguladı. Deprem sonrası ortaya konulan dayanışmanın sahada somut sonuçlar verdiğini belirten Özel, vatandaşların daha güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Kentin tarihi, kültürel ve ekonomik kimliğinin korunarak geleceğe taşınacağını ifade eden Özel, Hatay'ın yeniden yapılanma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin lokomotif şehirlerinden biri olma yolunda ilerleyeceğini kaydetti.

ÖZEL: VATANDAŞLARIMIZDAN BİRAZ DAHA SABIR RİCA EDİYORUZ

Yeniden inşa sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Abdulkadir Özel, devam eden projelerin tamamlanması için vatandaşlardan biraz daha sabır istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve Bakan Murat Kurum'un sahayı yakından takip etmesi sayesinde Hatay'ın her geçen gün daha da güzelleştiğini söyledi. Özel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve Bakanımız Sayın Murat Kurum'un sahayı yakından takip etmesi sayesinde Hatay'ımız her geçen gün daha da güzelleşiyor. Devam eden projelerimiz var. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır rica ediyoruz. Tüm çalışmalar tamamlandığında Hatay, eskisinden daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe yürüyecek" dedi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hatay'da daha planlı, dirençli ve yaşanabilir alanların oluşacağını belirten Özel, kentte hayatın yeniden canlanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI HATAY İÇİN SEFERBER EDİLDİ

Depremin ilk gününden itibaren Hatay'a verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Abdulkadir Özel, devletin tüm imkanlarının kent için seferber edildiğini söyledi. Özel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarını sundu. Hatay'ın tarihi, kültürel ve ekonomik gücüyle yeniden bölgenin önemli merkezlerinden biri olacağını ifade eden Özel, vatandaşların desteği ve sabrıyla yeniden yapılanma sürecinin başarıyla tamamlanacağını belirtti. Özel, Hatay'ın geleceğine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, kentin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun