Abdulvahap Gazi Türbesi Bayram Öncesi Temizlendi

Muş'un Çatbaşı köyü sınırlarında bulunan Abdulvahap Gazi Türbesi, Kurban Bayramı öncesi temizlenerek ziyarete hazır hale getirildi.

Köy sakinlerinden Cihat Koçlardan, Vedat Koçlardan ve Beytullah Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda türbe içerisinde detaylı temizlik yapıldı. Ekip, türbedeki halıları yıkayarak çevre düzenlemesini de tamamladı.

Türbe duvarlarına yazılan yazılar ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Türbenin manevi değer taşıdığını belirten Vedat Koçlardan, ziyaretçilere daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Koçlardan, "Bayram öncesinde türbemizi detaylı şekilde temizledik. Halıları yıkadık, içeriyi düzenledik. Ancak bazı vatandaşların duvarlara yazılar yazması bizi üzüyor. Türbeyi bu hale getirmeyin. İnsanlar nasıl gördüyse öyle bıraksın, temiz kullansın. Burası hepimizin manevi değeridir" dedi.

Köy halkı ise yapılan gönüllü çalışmanın örnek bir davranış olduğunu belirterek, ziyaretçilerin türbeyi temiz tutmaları gerektiğini ifade etti.

Emeviler döneminde yaşamış ve Anadolu seferlerinde büyük başarılara imza atmış olan Abdulvahap Gazi'nin türbesi, merkez ilçeye bağlı Çatbaşı köyünde bulunuyor. Şehre 7-8 kilometre mesafede olup yaklaşık 40-50 mezarın bulunduğu, dörtgen planlı, mazgal pencereli, beşik tonuz örtülü türbe, ahşap destekli direk, üzeri toprak örtülü bir ön odadan oluşmuştur. Türbenin doğusunda yer alan kare planlı, direk destekli düz toprak dam örtülü eski camii, türbenin ziyaretçilerinin ibadet ve ikametgahı için yapıldığı düşünülmektedir. Türbeyle camii arası ahşap kakmaların taşıdığı direk destekli düz damla örtülerek, her şart altında camiden türbeye gidiş geliş sağlanmıştır. Türbenin içinde üç gömü mevcut olup bunlar; Abdulvvahap Gazi, Tarışlı (Silvan) Şeyh Şeref ve Muş ulemalarından Hacı Tayyip Efendi'ye aittir. Abdulvahap Gazi'nin doğum tarihi tam olarak bilinmese de 113 Hicri (M. 731) yılında şehit düştüğü bilgisi yer alıyor. - MUŞ