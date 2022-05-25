Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor

25.05.2022 13:29

Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyorKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta abla kardeş, yöresel lezzet olan 'tas pilavını' kendi mutfaklarında yaparak ulusal alanda tanıtyor.

Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta abla kardeş, yöresel lezzet olan 'tas pilavını' kendi mutfaklarında yaparak ulusal alanda tanıtyor.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Menekşe ve 3 çocuk annesi Ayla Eskitütüncü hem Kahramanmaraş mutfağına ait olan yöresel 'tas pilavı' yaparak ulusal alanda tanıtmaya çalışıyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Saray mutfağından gelen lezzetleri tanıttıklarını söyleyen ev hanımı Hülya Menekşe(49), "Kahramanmaraş yöresine ait saray mutfağından gelen tas pilavını yapıyoruz. Kendi mutfağımızda yaparak satışa sunuyoruz. Pilavımızın malzemeleri ise 1 kilo kıska soğan, kuşbaşı et, salça, pirinç, su ve baharat çeşitlerimizi hazırlayarak yaklaşık olarak 2-3 saat pişirme işlemi sonrası ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. Kız kardeşimle birlikte kendi mutfağımızda yöresel lezzetleri pişirerek ulusal anlamda tanıtım yapıyoruz. Hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Biz aslında geçmişten bu güne süre gelen saray mutfağını tanıtarak bu lezzeti duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yanında burada ki kazancımızla ise hem ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz hem de aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

Geleneği sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Ayla Eskitütüncü ise, "Tas pilavımız Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinden. Anneannelerimizden, annemizden sonra bizlerde kendi mutfağımızda yapıyoruz. Elimizin lezzetini beğendikleri için sosyal medya hesabı açarak orada tas pilavını bakır taslarda paylaşmaya başladık ve siparişler almaya başladık. Bunun yanında içli köfte ve mantı, tatlılarda gönderiyoruz. Özellikle Kahramanmaraş'a ait olan tas pilavını bizler nasıl büyüklerimizden gördüysek onlar gibi yapıyoruz ve tanıtmaya çalışıyoruz. Geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Kolay bir yemek değil, zahmetli biraz. Lezzeti harika olan tas pilavımızı tanıtmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor
Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor
Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor
Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor

YORUMLAR
500
Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında etkinlikler yapıldı Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında etkinlikler yapıldı Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor Öğretmenlerin şehit edildiği okul, yaşam alanı oluyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Saray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:09:05. #1.11#
SON DAKİKA: Abla kardeş 'tas pilavı' yaparak hem tanıtıyor, hem gelir sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement