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Aç kalan kurt mahalleye indi - Son Dakika

Aç kalan kurt mahalleye indi

24.01.2022 21:33

Aç kalan kurt mahalleye indi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mahalleye kadar inen kurt kameralara yansıdı.

Aç kalan kurt mahalleye indi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mahalleye kadar inen kurt kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi'ndeki bir evin önünde görüntülendi. Evin önünde bulunan çöpleri karıştıran kurt, ev sakinleri tarafından saniye saniye kayda alındı. Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Yüksekova'da doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının mahallelere kadar indiğini belirten vatandaşlar, herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirttiler.

Bir süre çöpleri karıştıran kurt, daha sonra mahalleden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Aç kalan kurt mahalleye indi
Aç kalan kurt mahalleye indi
Aç kalan kurt mahalleye indi

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Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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