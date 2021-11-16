Acarlar Mahallesi hurdacılardan dertli - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut, mahallede çok fazla hurdacının olduğunu ifade ederek mahalle halkının durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Acarlar Mahallesi'nde son günlerde artan hurdacı sayısı vatandaşları rahatsız ediyor. Hurdacıların artması ile birlikte mahalle hırsızlık olaylarının da yaşandığını ifade eden vatandaşlar, hurdacıların mahalleye girişinin yasaklanmasını istiyor. Özellikle yabancı uyruklu hurdacıların mahallede fazla olduğunu ifade eden Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut, "Mahallede 10'a yakın yabancı uyruklu hurdacı var. Bunun yanında diğerleri de geliyor. Mahalle halkımız bu konudan oldukça rahatsız. Özellikle yabancı uyruklu hurdacılara karşı bir tepki var. Herkes ekmeğinin peşinde ama farklı düşüncelerde olan insanlar da oluyor. Mahalledeki mazgallar sık sık çalınıyor, hırsızlık malı malzemeleri alanlar da olabiliyor. Bunların önüne bir türlü geçemedik, geçemiyoruz da. Bu nedenle mahallemize hurdacıların girişinin yasaklanmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN