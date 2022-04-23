Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

23.04.2022 12:11
Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik gerçekleştirildi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik gerçekleştirildi.

Hastanenin eğitimli palyaço hemşiresi Zuzu, tedavi görmekte olan ve polikliniğe gelen çocukları ziyaret ederek onlarla tanıştı. Çocuklarla sohbet eden Zuzu, balon ve türk bayrağı hediye edip fotoğraflar çekildi.

Bir iyileştirici mizah uygulaması olan hastane palyaçoluğunun hastaların stresini azaltmadaki gücü; fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi destekleyerek hastalıkla ve olumsuz duygularla baş etmeyi kolaylaştırır. Çeşitli eğitimlerden geçen palyaço hemşireler hastalarda ve özellikle çocuklarda gelişebilecek olumsuz duygularla mücadele ederek motive etmeyi amaçlamakta.

Zuzu tüm gün rengarenk kıyafeti, makyajı ve kocaman gülümsemesiyle çocukların yanı sıra tüm hastalara ve personele mutluluk bulaştırdı. - ESKİŞEHİR

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı
Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı
Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı
Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement