Acıbadem Eskişehir Hastanesinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik gerçekleştirildi.

Hastanenin eğitimli palyaço hemşiresi Zuzu, tedavi görmekte olan ve polikliniğe gelen çocukları ziyaret ederek onlarla tanıştı. Çocuklarla sohbet eden Zuzu, balon ve türk bayrağı hediye edip fotoğraflar çekildi.

Bir iyileştirici mizah uygulaması olan hastane palyaçoluğunun hastaların stresini azaltmadaki gücü; fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi destekleyerek hastalıkla ve olumsuz duygularla baş etmeyi kolaylaştırır. Çeşitli eğitimlerden geçen palyaço hemşireler hastalarda ve özellikle çocuklarda gelişebilecek olumsuz duygularla mücadele ederek motive etmeyi amaçlamakta.

Zuzu tüm gün rengarenk kıyafeti, makyajı ve kocaman gülümsemesiyle çocukların yanı sıra tüm hastalara ve personele mutluluk bulaştırdı. - ESKİŞEHİR