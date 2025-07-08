Acil Çağrıya Gereksiz Aramalar Tehdit Ediyor

Gereksiz ve asılsız çağrıların, acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların Acil Çağrı Merkezine ulaşmasını geciktirdiği ve hayati risklere yol açabildiği belirtildi.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, 01 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan; toplam çağrı sayısının 396 bin 505 olduğu belirtilerek, "Asıllı ve vakaya dönüşen çağrı sayısı 209 bin 235. Gereksiz ve asılsız çağrıların toplam sayısı ise 100 bin 453. Anonsta kapanan çağrı sayısı 86 bin 817" olduğu bildirildi.

16 Mayıs 2025 tarih ve 32902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/A maddesinde değişiklik yapıldığı belirtilen açıklamada, yeni cezai hükümlere göre gereksiz çağrılar için bin 500 TL ve asılsız çağrılar 15 bin TL olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların yalnızca gerçek acil durumlarda 112 'yi aramalarının hayati önem taşıdığı belirtildi. - ERZURUM