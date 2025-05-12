Acil Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 7/24 görev yaparak hayat kurtaran acil sağlık hizmetleri çalışanlarını ziyaret ederek fedakarca görev yaptıkları için teşekkür etti.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı ile birlikte Merkez 1 ve 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti. İstasyon personeliyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Dr. Yılmaz, gece gündüz demeden, her şartta fedakarca görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına teşekkür ederek "Her şartta vatandaşlarımızın yanında olan cefakar acil sağlık hizmetleri personelimizi özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret, sağlık sistemimizin sahadaki gücünü temsil etmektedir. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Ziyaret, çalışanların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından son buldu. - DÜZCE