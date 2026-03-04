Bakan Gürlek'ten Sultangazi etkinlik çadırı ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek'ten Sultangazi etkinlik çadırı ziyareti

Bakan Gürlek\'ten Sultangazi etkinlik çadırı ziyareti
04.03.2026 15:52  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultangazi'de Ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Toplumsal huzurun adalet duygusuyla sağlanacağını vurgulayan Gürlek, çocuklara bisiklet hediyeleri dağıttı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultangazi etkinlik çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan coşkusuna ortak oldu. İlçe sakinleriyle bol bol sohbet eden Bakan Gürlek, toplumsal huzurun teminatının adalet duygusu olduğunu vurguladı.

On bir ayın Sultanı Ramazan'da Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ağırladı. Bakan Gürlek, Belediye Başkanı Dursun ile ilçedeki çalışmalar ve projeler üstüne verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Bakan Gürlek ve Başkan Dursun, İstanbul 2 Nolu Barosunun iftarına katıldı.

Etkinlik Çadırı'nda Ramazan coşkusu

Bakan Gürlek daha sonra her akşam birbirinden renkli faaliyetlerin olduğu Ramazan etkinlik çadırına geçerek Sultangazililerle bir araya geldi. Bakan Gürlek ve Belediye Başkanı Dursun ile karşılaşan ilçe sakinleri bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Bakan Gürlek, özellikle minik misafirleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

İyilik Kumbarası

İyilik Kumbarası'nda biriken iyilikler, her akşam olduğu gibi çocukların ismiyle birlikte okundu. Çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilik, 'İyilik Kumbarası'nda karşılık buldu. İyilikler, bisiklet ile ödüllendirildi. Çocukların bisikletlerini Bakan Akın Gürlek takdim etti. Ardından alanı gezen Bakan Gürlek, atölye etkinliklerine katılan ailelerle sohbet etti.

"Kapımız herkese açık"

Toplumsal huzurun teminatının adalet duygusu olduğuna işaret eden Bakan Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak adalet terazisinin şaşmaması içindir. Bizim sorumluluğumuz hukukun herkese eşit uygulanması içindir. Benim Adalet Bakanlığımda hukukun herkese eşit uygulandığını göreceksiniz. Kim mağdursa beni bulsun. Kapım her zaman açık. Toplumsal huzurumuzu kalıcı kılacak şey adalet duygusudur. Bu mübarek ay kalplerimizi yumuşatsın, dilimizi güzelleştirsin, saflarımızı sıklaştırsın, sofralarımızı bereketlendirdiği gibi inşallah ülkemizin de yarınları bereketlensin" diye konuştu.

Dayanışma ayı Ramazan

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan'ın tüm güzel duygularını birlikte paylaşıyoruz. Etkinlik çadırımızda sevilen isimleri komşularımızla buluşturarak "Aile Sıcaklığında Bir Ramazan" geçiriyoruz. Hemşehrilerinin dertleriyle dertlenen, Ramazan'ı güzel geçirmemizde katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sultangazi'nin herhangi bir köşesinde bir garip varsa ve biz bundan haberdar değilsek sorumluluk bize aittir. Bizler belediye olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Akın Gürlek, Sultangazi, Gürlek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Gürlek'ten Sultangazi etkinlik çadırı ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:14:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten Sultangazi etkinlik çadırı ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.