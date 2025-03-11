Adalet Bakanı Tunç'tan Başbaşı Sokak Köpekleri Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Adalet Bakanı Tunç'tan Başbaşı Sokak Köpekleri Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleriyle ilgili yaşanan olayların ardından adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını belirtti, hayvanların kontrolü ile ilgili belediyelerin sorumluluklarına dikkat çekti.

11.03.2025 15:43
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpeklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpeklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Tunç'tan Başbaşı Sokak Köpekleri Açıklaması - Son Dakika

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