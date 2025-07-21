Adalet Bakanlığı'ndan Tahliye Açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Diyarbakır'daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahküm olan 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bazı basın yayın mecralarında yer alan 'Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahküm olan 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümler, Anayasa Mahkemesi'nin 5/11/2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 09.07.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren; ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur." - ANKARA