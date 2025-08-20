Adalet Bakanlığı Sınav Tarihini Açıkladı - Son Dakika
Adalet Bakanlığı Sınav Tarihini Açıkladı

20.08.2025 16:38
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz 'Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanlarını yayımladık. 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nı 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız. Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Sınav başvuruları "https://pgm.adalet.gov.tr" internet sayfası üzerinden yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
