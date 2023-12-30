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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde personelle buluştu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde personelle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde Büyükşehir personeliyle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Karalar, Adana'nın hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışacaklarını ve hizmetleri her kulvarda artıracaklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023\'ün son mesai günlerinde personelle buluştu
30.12.2023 - 13:05,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde Büyükşehir personeliyle bir araya geldi. Karalar, "2024'te ve önümüzdeki dönemde hemşehrilerimize verdiğimiz hizmeti her kulvarda artıracağız, Adana'mızın hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde Büyükşehir personeliyle buluştu, yeni yıllarını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi personelinin deprem felaketinde büyük özveri ile çalıştığını ve depremzedelerin yaralarını sarmasında mesai mefhumu gözetmeden, önemli fedakarlık gösterdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, halka daha fazla hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, farklı görüşlere saygı duyan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, "Henüz 12 şehidimizin acısı taze. Her türlü terörü lanetliyoruz. Gençlerimiz teröre kurban gitmesin, analar ağlamasın. Vatanımızda barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu uğurda şehit olan kahraman askerlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Adana Büyükşehir Belediyesi olarak görevi devralmamızın üzerinden geçen 5 yılda, her türlü zorluğa rağmen çok önemli mesafe kat ettik. Borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdik ve böylece borçlanma gereksinimi olmadan halkımızı büyük hizmetlerle buluşturma gücü kazandık. Devasa hizmetleri halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 2024'te ve önümüzdeki dönemde hemşehrilerimize verdiğimiz hizmeti her kulvarda artıracağız, Adana'mızın hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Karalar, geride kalan 2023 yılının Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı olması nedeniyle de Türk Milleti için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. 2024 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceklerini, O'nun gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmanın her vatandaşın görevi olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, 2024 yılının Türk Milleti'ne barış, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde personelle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2023'ün son mesai günlerinde personelle buluştu - Son Dakika
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