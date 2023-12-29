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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık kimseye muhtaç olmadıklarını sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını kaydetti. - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık kimseye muhtaç olmadıklarını sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesinde yapılacak olan taziye evi ve kütüphane için temel atma törenine katıldı. Törende vatandaşların uzun süredir hizmet alamadıklarını dile getirmesi üzerine Karalar, belediyenin geçmişte görülmeyen ve hizmet almayan bölgelere hizmet yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ayrıca Karalar, belediyenin borçlanmadan gerçekleştirdiği önemli projelerin ardından artık sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını ifade etti. Başkan Karalar, ikinci dönemde daha fazla hizmet ve sosyal destek vereceklerini, Adana'nın şeklini değiştirerek şehri daha iyi hale getireceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık kimseye muhtaç olmadıklarını sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını kaydetti.
29.12.2023 - 13:38,  Güncelleme: 13:39
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık kimseye muhtaç olmadıklarını sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan 750 metrekare alana sahip 3 katlı, taziye evi ve kütüphanenin yer alacağı Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin temeli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından atıldı.

Temel atma töreninde bazı vatandaşların yarım asrı aşkın süredir mahallelerine hizmet alamadıklarını söylemesi üzerine Başkan Karalar, "Çok şükür doğup büyüdüğümüz bölgeye hizmet etme fırsatı yakaladık. Burada muhtarlarımızın da söylediği gibi onlarca iş yaptık. Görülmeyen, girilmeyen ve geçmişte hizmet almamış bölgelere hizmet yapıyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Metro projesi için borçlanma talebinde bulunacağız"

Göreve devraldıklarında çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ama bugün 300 iş makinesi, 111 otobüsü alan, 5 yeni bulvar, 3 alt geçit yapan, 197 bulvar ve caddeyi yenileyen, üstelik bunları borçlanmadan gerçekleştiren bir belediye haline geldiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bu duruma geleceğimizi kimse hayal bile edemiyordu. Hem borç ödeyeceksiniz, hem belediyeyi çalışır hale getireceksiniz, hem de yılda iki kez borçlanma isteyen bir belediyeyi borç almadan çok önemli işleri yapabilir hale getireceksiniz. Artık kimseye muhtaç değiliz. Sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacağız" diye konuştu.

Bölgeye yapılan yol köprü hizmetlerini anlatan ve yeni yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, gelirin 4 katı borç devraldıklarını, gelinen noktada gelirin borcun 4 katı olduğunu ifade etti.

"Bize inanın, ikince dönemde çok daha güzel işlere imza atacağız" diyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

"Halkımıza ikinci dönemimizde daha fazla hizmet edeceğiz, daha fazla sosyal destek vereceğiz. Adana'nın şeklini değiştirmeye başladık, 5 yıl sonra şehri çok daha iyi hale getireceğiz." - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık kimseye muhtaç olmadıklarını sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını kaydetti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık kimseye muhtaç olmadıklarını sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacaklarını kaydetti. - Son Dakika
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