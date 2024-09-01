Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Halk Jürisi ile Stratejik Planı Tartıştı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Halk Jürisi ile Stratejik Planı Tartıştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Halk Jürisi ile Stratejik Planı Tartıştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın 2025-2029 Stratejik Planı'nın son aşamasında Halk Jürisi ile bir araya geldi. Karalar, Adanalıların önceliklerini belirlemek ve Adana'yı güvenli ve kültürel bir kent haline getirmek istediklerini söyledi.

01.09.2024 16:52  Güncelleme: 16:53
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın 2025-2029 Stratejik Planı'nın son aşamasında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Halk Jürisi ile bir araya geldi.

Burada konuşan Başkan Karalar, "İlk kez bir stratejik plan, katılımcı halkın onayıyla 5 yıllık bir sürece evrilecek. Adanalı, Adana'yı çok sevdiği ve buna sahip çıkacağı için böyle bir halk jürisi yapmak istedik. Bunun sonucunda yaptıklarımızın yapacaklarımızın önceliklerini size soralım istedik" dedi.

Kentin her konuda güvenli ve sağlam bir yapıya sahip olmasının gerektiğini aynı zamanda kültüre, sanata önem veren keyifli bir kent yapmak istediğini ifade eden Karalar, "Adana'yı güvenli bir kent haline getirmek gibi bir arzumuz var. Henüz başlanamamış fakat başlamak istiyoruz. Oturduğumuz evde deprem olduğunda evimiz yıkılır, fırtına olduğunda zarar görürüz, sel olduğunda hasar görürüz gibi düşüncemiz olsun istemiyoruz. Dolayısıyla kentimizin de güvenli bir kent olmasını istiyoruz. Aynı zamanda Kültür ve sanata çok önem veren Adanalılar gibi hepimiz keyifli bir kent istiyoruz. daha çok eğlenen, daha çok dinlenen, daha çok keyfi aldığımız bir kent istiyoruz bizim düşüncemiz bu" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından vatandaşlar, stratejik planlama hedef ve çalışmalara yönelik halk jürisine katılım sağladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Halk Jürisi ile Stratejik Planı Tartıştı - Son Dakika

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