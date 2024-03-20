Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Hizmetlerini Açıkladı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ova Mahalle Merkezi'nin temelini attı, Mithat Özhan Bulvarı ve D 400 Karayolu'nda tamamlanan yaya üst geçitlerini hizmete açtı.

900 metrekare alana sahip, mescit ve taziye salonu ile vatandaşa hizmet verecek Ova Mahalle Merkezi'nin temelini atan Başkan Karalar, yaya trafiğinin yoğun olduğu Mithat Özhan Bulvarı'nda Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu önünde ve D 400 Karayolu'nda inşa edilen yaya üst geçitlerinin açılışını yaptı.

KENT PAYDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Açılışların yanı sıra Adana Ticaret Borsası Meclis Toplantısı'na da katılan Başkan Karalar, 5 yıl boyunca yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi, gelecek dönemde yapılacak projeleri anlattı. Adana Madeni Sanatkarlar Tornacılar Kaynakçılar Esnaf Odası'nı da ziyaret eden Karalar, Barkal esnafıyla bir araya geldi.

VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI

Karalar, DİSK Genel İş 1 ve 2 nolu şubeleri de ziyaret etti, Büyükşehir'in faaliyete geçirdiği Adana Kadın Yaşam Merkezi'ndeki iftar programına katıldı. 19 Mayıs, Levent ve Anadolu Mahalleleri'ni kapsayan iftar programında da vatandaşlarla oruç açan Karalar, 14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu çerçevesinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği Basın Ödülleri Gecesi ve iftar programına katıldı, ödül kazanan basın emekçilerine ödüllerini takdim etti.

Katılığı ziyaretlerde konuşan Karalar, yeni dönemdeki projelerini de şöyle sıraladı:

"Metro ikinci etabı, tramvay, nostaljik tramvay, otogar, 8 alt geçit, 4 yeni bulvar, yeni köprüler, yeni etap bisiklet yolları, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), toplamda bin 380 sosyal konut, çeşitli mahallelerde kentsel dönüşüm, 6 yeni arıtma tesisi, spor kampüsleri, olimpik yüzme havuzu, yaşlı yaşam merkezi, yeni kütüphaneler, yeni kreşler, kültür sanat merkezi, semt merkezleri, bağımlılıkla mücadele edilecek bir merkez, yurtlar, sivil toplum yerleşkesi, parklar, engelsiz vadi, müzeler, kentin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak restorasyonlar, sahil ilçelerinde turizm projeleri, mezbaha, hayvan satış merkezi, tarım enstitüsü ile geri dönüşümcüler ve nakliyatçılar sitesi."