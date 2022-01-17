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Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

17.01.2022 13:42
Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesine alınan 10 araç hizmete girdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesine alınan 10 araç hizmete girdi.

2 adet asfalt bakım ve tamir aracı, 1 adet lastik tekerlekli silindir, 2 adet yama silindiri, 1 adet asfalt freze aracı, 1 adet asfalt finişeri, 2 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet de itfaiye aracı Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosuna dahil edildi.

Araçların Büyükşehir filosuna katılması nedeniyle Makine İkmal Bakım ve Onarım daire Başkanlığı'nda düzenlenen törene katılan ve işçilerle bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, kiralık araçlar yerine, belediyenin malı olacak yeni araçlar alma faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Böylece belediyede önemli tasarruf yapıldığını ve halka daha fazla hizmet fırsatı oluşturulduğunu kaydeden Karalar, "ASKİ'de yüze yakın iş makinesi ve kanal temizleme aracı aldık ve bu araçlar iki yılda kendini amorti ediyor. ASKİ geçmişte araç kirasına büyük paralar ödüyordu. Aldığımız araçlar ayda 7 milyon kira ödenmesinin önüne geçti. Bu para Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, yani Adanalıların cebinde kalacak. Makine İkmal için de, belediyenin durumunu düzelttikçe böyle araçlar alacağız. Bunlar hem pahalı, hem yüksek kirası olan araçlar. Yeni araç aldıkça iş yapma kapasitemiz yükseliyor.

Kullanacak arkadaşlarımız makinelerimizi, araçlarımızı gözleri gibi korumalı. Bunlar devletin, milletin malı, milli servet" dedi.

Ellerinde para oldukça araçları yenileyeceklerini söyleyen Karalar, "Hem hizmetin kalitesi ve hızı artıyor, hem de belediyemizi yüksek miktarda kira ödemekten kurtarıyoruz.

Doğalgaz, elektrik, telefon hatları gibi işler için şehirlerde kazılar yapılır. Yağmurda, karda yollarda çukurlar oluşur. Bunları ne kadar iyi onarırsanız, yol o kadar uzun dayanır. 2 adet robot, 2 adet yama aracı aldık. Yollardaki yamalar bundan sonra daha sağlıklı yapılacak. Kazıcı yükleyici araçları ve asfalt silindirleri de filolarımıza katıldı. 2 adet finişerimiz vardı, üçüncüyü aldık. Freze eksiğimizi de tamamladık. Asfaltın üzerine asfalt yapan değil, eskisini söküp, onun yerine yeni asfalt yapan bir idare biçimi sergiliyoruz. Asfalt hizmetinin daha kaliteli olması için önemli araçlar hepsi. Bunlar da 18 ayda kendilerine amorti ediyorlar. Bir adet de itfaiye aracı aldık" diye konuştu. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Karalar, İtfaiye, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika


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