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Adana Büyükşehir Belediyesi Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Esas 01 Migros Aile Kulübü iş birliği ile Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi düzenledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen etkinlikte, babalar çocuklarıyla birlikte zaman geçirerek yakın ilişki kurma fırsatı buldu. Ayrıca, erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlamak amacıyla farkındalık oluşturuldu. Etkinlikte ayrıca çocuk ihmal ve istismarına karşı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi\'ne ev sahipliği yaptı
23.01.2024 - 14:45,
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Esas 01 Migros Aile Kulübü iş birliği ile babalar ve çocuklarının birlikte eğlenceli bir gün geçirebilmesi için Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi'nin ikincisini düzenlendi.

ESAS 01 Burda AVM'de gerçekleştirilen mutfak atölyesine 12 baba çocuklarıyla birlikte katıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ayölyede, babaların çocukları ile zaman geçirmeleri, yakın ilişki kurmasına olanak sağlandı. Etkinlik ayrıca erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlama yönünde farkındalık sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören çocuklar, babalarıyla birlikte mini pizza- poğaça yaparak keyifli dakikalar yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı "çocuk ihmal ve istismar bilgilendirme broşürleri" dağıtılarak, çocuğa yönelik ihmal ve istismar durumunda başvuru yapılabilecek merkezler ve iletişim numaraları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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