Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Çalışmaları, Yüreğir'de Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Çalışmaları, Yüreğir'de Devam Ediyor

04.07.2022 10:59
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Çalışmaları, Yüreğir'de Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında, Yüreğir ilçesinde toplam 65 milyon lira tutarındaki yatırımla; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri yürütüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında, Yüreğir ilçesinde toplam 65 milyon lira tutarındaki yatırımla; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri yürütüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla ilçe halkına kaliteli su ulaştırmak için harekete geçen ASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından ilçeye toplam 96 kilometrelik içme suyu hattı inşa edildi.

Eski boruların yerine daha sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesinin yapıldığı çalışmalar sonucunda ilçeye kesintisiz su ulaşımı sağlandı. Kent genelinde çalışmalarını sürdüren Kanal-Yatırım Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, ilçeye toplam 65 bin 195 metre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa etti.

Yüreğir'deki çalışmalar kapsamında; yurttaşların ikamet ettikleri bölgelerde, abonelik işlemlerini hızlı şekilde yapabilmeleri için 19 Mayıs Mahallesi ve Karşıyaka semtinde ASKİ Abone Merkezleri faaliyete geçti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Çalışmaları, Yüreğir'de Devam Ediyor - Son Dakika

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