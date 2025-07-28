Adana'da 160 Desibel Ses Sistemi Şaşırttı - Son Dakika
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Yerel

Adana'da 160 Desibel Ses Sistemi Şaşırttı

Adana\'da 160 Desibel Ses Sistemi Şaşırttı
28.07.2025 10:49
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İki arkadaşın minibüsüne yerleştirdiği ses sistemi 160 desibeli geçerken, kulakları dans ettirdi.

Adana'da iki arkadaşın minibüse yaptığı ses sistemi 160 desibeli geçerken, sistemin ne kadar güçlü olduğunu deneyen kişinin kulaklarının müzikle birlikte dans etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde araçlara ses sistemi yapan Fatih Demiryürek ve Mustafa Oruç, son yaptıkları ses sistemi ile şaşırttı. Minibüse yerleştirdikleri ses sistemi 160 desibele ulaşırken, sistem çalıştığında hiçbir şey yerinde durmuyor. Ses o kadar güçlü ki minibüsün hava yastığı bile patlamış. Demiryürek'in ses sistemini açıp minibüsün camından içeri baktığında basınçla kulaklarının dans etmesi, yüzünün oynaması görenleri hayrete düşürüyor.

Fatih Demiryürek, aracın montajının tamamen dünya standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sistemde lityum fosfat piller kullanıyoruz. Bu sayede enerjiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Araçta çok yoğun ve şiddetli bir bas düzeyi mevcut. Kulakların oynaması ve yüz ifadesindeki değişiklikler de bu sebeple meydana geliyor. Şu anda aracımız yaklaşık yüzde 60 oranında tamamlandı. Yüzde 100'e ulaştığımızda çok daha farklı ve etkileyici sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Demiryürek, şöyle devam etti:

"O sese maruz kaldığım anda içimde ciddi bir korku oluştu. Gerçekten, o an iç organlar sanki yer değiştiriyor. Tok karnına araca bindiğinizde mide bulantısı yapabiliyor. Kendimi sonradan izlediğimde hem yüz ifadem hem de kulaklarımda oluşan değişiklikler gerçekten dikkat çekiciydi. Daha önce yaptığımız bir test aşamasında aracın hava yastığı patladı. Açıkçası biz de bu kadarını beklemiyorduk. Şu an ise araçta bir değil, on hava yastığı olsa hepsini patlatabilecek güçte bir ses sistemi bulunuyor."

Mustafa Oruç ise yurt dışında gördükleri sistemi yapmak istediklerini ifade ederek, " Türkiye'de buna benzer sistemler var ama bu kadar güçlü bir sistem yok. Yaklaşık 2 senelik bir uğraş sonucunda aracı yüzde 60 oranında tamamlayabildik. Araçta 150 pil ve 6 dinamo bulunuyor. Yaklaşık 2000 ampere yakın bir güç elde edebiliyoruz. 160 desibel seviyesinin üzerine çıkıldığında iç organlar yer değiştirmeye başlıyor. Bu aracımız da 160 desibelin üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

Oruç, araçta müzik dinlemek isteyenleri davet ederek, "Müzik dinlemek isteyen olursa araca bindirmek isteriz. Yarışmalara da katılıyoruz. Desibel ölçüm aracı farklı, bu aracımız ise tamamen bir şov aracıdır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da 160 Desibel Ses Sistemi Şaşırttı - Son Dakika

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