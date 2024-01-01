Adana\'da 2024 yılının ilk bebeği Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dünyaya geldi

Adana'da 2024 yılının ilk bebeği Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 'Masal' oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 yaşındaki Ayşe Çelik, yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Emrah ve Ayşe Çelik çifti, 3 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeklerine 'Masal' ismini verdi. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Çelik, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şehir Hastanesinden çok memnun kaldım, ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - ADANA