Adana\'da Alpay Şahin, 64 görme engelli öğrenciye 26 yıllık deneyimle rol model oluyor

Adana'da öğretmenlik yapan Alpay Şahin, kendisi gibi görme engelli öğrencilerine 26 yıllık tecrübesiyle eğitim verirken, kurduğu gönül bağıyla onların eğitim hayatına eşlik ediyor.

Çukurova ilçesindeki görme engelli 64 öğrencinin eğitim gördüğü Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan 50 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Alpay Şahin, 26 yıllık mesleki tecrübesiyle öğrencilerine ışık oluyor. 5 yaşından sonra görme engelli olan ve öğrencileriyle aynı engeli taşıyan Şahin, görme engelli öğrencilerine Sosyal Bilgiler dersini anlatıyor.

16 yıldır öğretmen olarak görev yaptığı Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda yüzlerce öğrenci mezun eden ve öğrencilerinin yaşadığı zorlukları yakından bilen Şahin, onların eğitim hayatında karşılaştıkları sorunları kendi deneyimleri üzerinden anlatarak öğrencilerine destek olurken, görmenin ötesinde kurduğu güçlü gönül bağı sayesinde öğrencilerinin eğitim hayatına eşlik ediyor.

"Israrla bu okula gelmek istedim"

Öğrencilerine ışık tutarak mutlu olduğunu belirten Alpay Şahin, "Ben öncesinde normal okulda çalışıyordum. Sonrasında ısrarla bu okula gelmek istedim. Nedeni ise buradaki öğrencilere yardımcı olabilmek, rol model olabilmek. İleride karşılaşabilecekleri zorlukları nasıl aşabileceklerini izah etmek anlamında iyi olduğunu düşünüyorum. İletişimimiz gayet iyi" dedi.

"Öğrenciler farkında olarak veya olmayarak bizi örnek alıyorlar"

Şahin, öğrencilerine rol model olmanın çok güzel bir durum olduğunu dile getirerek, "Ben de ilkokulu Gaziantep'te görme engelliler okulunda okudum. Oradaki görme engelli öğretmenlerimiz bizim için rol modeldi. Okul okuduğumuzda ne olabileceğimiz konusunda iyi bir örnekti. Bizlerde burada öğrencilerimizi hem sosyal bilgiler anlamında aydınlatıyoruz hem de okurlarsa nereye gelebilecekleri konusunda rol model olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler farkında olarak veya olmayarak bizi örnek alıyorlar. Öğrencilerimiz ileride karşılaştıkları zorluklarda, 'Alpay hocamız nasıl başarmış, ben de başarırım' şeklinde düşünerek, zorluklarla mücadele edecekler" şeklinde konuştu.

"Böyle bir okulda okumak çok güzel bir his"

Öğrencilerden Zeliha Döğer, okulunu çok sevdiğini söyleyerek, "Böyle bir okulda okumak çok güzel bir his. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok iyiler, her zaman bana ışık ve umut kaynağı oluyorlar. Önceden normal okulda okuyordum, burası benim için daha iyi oldu. Diğer arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum"

Elif Arfa ise hocasını çok sevdiğini aktararak, "Burada okumak çok güzel. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu okula gelmek benim için çok iyi oldu. Buraya geldiğimde çok şey öğrendim. Benim için daha iyi oldu. Önceki okulum normal bir okuldu. Eski okulumdaki görme engelli öğrencilerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Burası çok güzel bir okul" dedi.