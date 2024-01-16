Adana\'da Baba Destek Programı düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle babaların ve çocukların iletişimi güçlendirmek amacıyla Baba Destek Programı (BADEP) düzenlendi.

Program kapsamında, BADEP Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 3-6 yaş arası çocuklar ile babalarına, 13 hafta boyunca yüz yüze teknikler kullanılarak bilgilendirmeler yapıldı. Baba Destek Programı ile babaların ebeveynlik rollerini desteklemek, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, çocukların gelişimlerini desteklemeleri ve babalarda davranış değişikliği oluşturulması hedeflendi.

13 oturumdan oluşan programda; babanın rolü, etkili iletişim, aile tutumları, demokratik ilişki ve empati, olumlu davranış geliştirme, sosyal ve duygusal gelişim, zihinsel gelişim, okul-arkadaşlar ve baba, bedensel ve cinsel gelişim, çocukla zaman geçirmek ve oyun, yaşam zorlukları ve baba, çocuğun sorumluluk kazanması gibi konuları ele alındı.

13 hafta süren programa düzenli katılım sağlayan 11 babaya, Baba Destek Programı kapsamında sertifikaları verilerek, program tamamlandı.