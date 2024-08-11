Adana'da Başıboş Köpeklerin Tehlikesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Başıboş Köpeklerin Tehlikesi Devam Ediyor

Adana\'da Başıboş Köpeklerin Tehlikesi Devam Ediyor

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun köpek tarafından ısırıldığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor. Bahçe bekçisi ve vatandaşlar köpeklerin toplanması talebinde bulunuyor.

11.08.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun köpek tarafından ısırıldığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor. Alanda bekçi olarak görev yapan İsmail Halil, köpekler nedeniyle akşamları bahçede gezmeye korktuğunu söyledi.

Olay, 5 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana gelmiş, bahçede sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu olmuştu.

Olayın ardından harekete geçen belediye ekipleri, geniş arazide vatandaşları kovaladığı belirtilen köpeklerden 3 tanesini topladı. Ancak çocuğun saldırıya uğramasının üzerinden geçen 37 günün ardından 120 dönümlük olduğu belirtilen narenciye bahçesinde yaklaşık 20 köpek hala toplanamadı. Toplanamayan köpeklerin hala vatandaşları kovalamaya devam ettiği belirtiliyor. Bahçe bekçisinin dahi köpeklerden dolayı geceleri korktuğunu söyledi. Vatandaşlar ise çocukların sokakta köpekler nedeniyle oynamaya korktuğunu söyleyerek köpeklerin toplanması talebinde bulundu.

"Biz köpekleri öldürmek istemiyoruz, öldürmek istesek şimdiye kadar öldürürdük"

Bahçede çok sayıda köpek bulunduğunu belirten Arsa sahibi İzzettin Demir, "20-25 tane köpek var. Belediyeye müracaat ettiğimizde geldiler, 2-3 tanesini aldılar. Hala çocuklar ile tehlike altındayız. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Okul var, ortada bahçe var. Bahçelerden okula gidemiyor çocuklarımız. Buna bir çare bulmamız lazım. Bu çocuklar için ne yapabiliriz? Köpekleri bir toplayalım. Biz köpek düşmanı değiliz. Köpekleri zaten öldürmek istemiyoruz. Öldürmek isteseydik şimdiye kadar öldürürdük. Bir çare istiyoruz" dedi.

5 yaşındaki Abbas'ın bahçede köpeklerin saldırısına uğrayarak 18 gün yoğun bakımda kaldığını hatırlatan Demir, "Çocuk hala burada. Evinde merdivenden aşağıya inemiyor. Bu çocuklar hep tehlike altında mı kalacak? Ne yapalım yani?" şeklinde konuştu.

Alanda bekçi olarak görev yapan İsmail Halil ise, "Çok köpek var. 1,2,3 tane değil ki. 20 taneden fazla var. Bizim çocuklar aşağıya inmiyor. Hapiste kaldılar. Bu köpeklere bir çare bulun. Ben bekçiyim, geceleri köpeklerden dolayı ben bile bahçeyi dolaşmıyorum, korkuyorum. Tehlikelidir, çok tehlikelidir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Bahçe, adana, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Başıboş Köpeklerin Tehlikesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Başıboş Köpeklerin Tehlikesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement