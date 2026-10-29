Adana’da Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yağmur nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tören, Adnan Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Mustafa Yavuz ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı hürriyetin gururunu yaşıyoruz. Bugün, kurtuluşa ilham veren Adana'mızda aynı inançla, aynı heyecanla, aynı bayrağın altında buluşuyoruz. 103 yıl önce umut vardı, teslimiyet yoktu. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" dedi.

Vali Mustafa Yavuz'un konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, halk oyunları gösterisiyle son buldu.