Adana\'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarının büyük bir bölümü tamamlandı

Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarının büyük bir bölümü tamamlanırken kurası çekilen konutları da depremzedeler görmeye başladı. Evini gören depremzede kadının mutluluğu görenlerin içini ısıttı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Geriye kalan konutların ise yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak depremzedelerin konutlarını yetiştirmeye çalışıyor.
Kaba inşaatlar hazır
Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken peyzaj düzenlemeleri peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Projeler kapsamında 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi.
"Vatandaşlarımız depremin acısını silecek"
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Sona geldik, artık doğalgazıyla, elektrik ve altyapısıyla evler hazır duruma geldi. Kuralar çekildi ve artık ufak dokunuşlar sonrası vatandaşlarımız eşyalarını getirecek. Yeni yaşam alanlarında vatandaşlarımız depremin acısını silecekler. 8 bin konutun yapımı da devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"TOKİ tecrübesi dünya literatüründe"
Hiçbir depremzedenin artık deprem korkusu yaşamayacağını vurgulayan Karslıoğlu, "TOKİ tecrübesi artık dünya literatürüne girmiş durumda. Bundan sonra hiçbir depremzedemiz artık deprem korkusu yaşamadan oturacaklar. Adana'da kurası çekilmeyen bölge kalmadı. Yapımı devam edenlerin de kuraları AFAD kanalıyla önümüzdeki günlerde duyurulacak" dedi.
Depremzedeler evlerini görmeye başladı
Öte yandan merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde tamamlanan kalıcı konutları da hak sahibi depremzedeler gelip görmeye başladı. Huzurevleri Mahallesi'ndeki evi yıkılan 3 çocuk annesi Arife Yaren Ünlü (40) yeni evini görünce ki mutluluğu görenlerin içini ısıttı.
"Evim yıkıldığı için üzüldüm ama sonra çok sevindim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ünlü, "Çok mutluyum. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Evi çok güzel buldum. Bu kadar kısa sürede böyle güzel bir evin olacağına inanamıyordum. Evdeki ürünlerin kalitesi çok güzel. Önceleri evim yıkıldığı için üzüldüm ama sonra çok sevindim. Devletimiz, milletimiz payidar olsun. Allah cumhurbaşkanımızın ayağına taş değirmesin. Bu dünyadaki tek isteği cumhurbaşkanımızı görüp ellerinden öpmek. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 30 yıllık binam yıkıldı ama rabbim bana sıfır, yepyeni, kaliteli ve güvenli bir daire nasip etti" ifadelerini kullandı. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarının büyük bir bölümü tamamlandı - Son Dakika
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