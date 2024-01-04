Adana\'da dezavantajlı çocuklara kebap ikramı

Adana'da kırsal bölgelerde yaşayan dezavantajlı çocuklara kebap ikram edildi.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarını kebapçı Yaşar Aydın'a götürdü.

Aydın, yaklaşık 50 çocuğa Adana kebap ikram edip oyuncak dağıttı. Bu sırada bazı çocukları da mangal başına getiren Aydın, kebabı çocuklarla birlikte yaptı.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ve kebapçı Yaşar Aydın, organizasyonların devam edeceğini söyledi. - ADANA