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Adana'da dezavantajlı çocuklara kebap ikramı - Son Dakika
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Adana'da dezavantajlı çocuklara kebap ikramı

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Pekmezli Mahallesi'nde yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına kebap ikram etti. Kebapçı Yaşar Aydın tarafından yaklaşık 50 çocuğa Adana kebap verildi ve oyuncak dağıtıldı. Organizasyonun devam edeceği belirtildi.

Adana\'da dezavantajlı çocuklara kebap ikramı
04.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:05
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Adana'da kırsal bölgelerde yaşayan dezavantajlı çocuklara kebap ikram edildi.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarını kebapçı Yaşar Aydın'a götürdü.

Aydın, yaklaşık 50 çocuğa Adana kebap ikram edip oyuncak dağıttı. Bu sırada bazı çocukları da mangal başına getiren Aydın, kebabı çocuklarla birlikte yaptı.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ve kebapçı Yaşar Aydın, organizasyonların devam edeceğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da dezavantajlı çocuklara kebap ikramı - Son Dakika
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