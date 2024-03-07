Adana'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu

Adana\'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu

Adana'da eşi kaza geçirip çalışamaz hale gelince bir tamirhanede aşçı olarak işe giren kadın, kısa sürede tamir işlerini öğrenip usta oldu. Adana'da tek kadın usta olan Mediha Duru, tamirhanede her türlü tamir, egzoz muayenesi, araç bakımı işlerini yapıyor ve aynı zamanda araçları da havaya kaldırıyor. Duru, çalışan kadınlara da seslenerek, kimseye muhtaç olmamak için çalışmanın önemini vurguladı.

07.03.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 14 yıl önce eşi kaza geçirip çalışamaz hale gelince bir tamirhanede aşçı olarak işe giren kadın, iş yerinde usta oldu.

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Mediha Duru'nun (52) eşi, 14 yıl önce kaza geçirip çalışamaz hale geldi. Duru, bunun üzerine bir tamirhaneye aşçı olarak işe girdi. Ancak Duru, aşçılık ile yetinmeyerek kısa sürede tamir işlerini öğrenip usta oldu. Adana'da tek kadın usta olan Duru, tamirhanede her türlü tamir, egzoz muayenesi, araç bakımı işlerini yapıyor, aynı zamanda araçları da havaya kaldırıyor.

Eşinin kaza geçirdiğini ve bu yüzden çalışma hayatına başladığını ifade eden Duru, "4 yıl aşçılık yaptım, geriye kalan 10 yılımda bana, 'seni aşağıya alalım, senin şoförlüğün var, araçları hazırla, bir kadın olarak müşterilerimizi karşıla' dediler. O iş bu iş derken tamir işinde kendimi buldum. İşimi severek yapıyorum, çalıştığım yerden memnunum ve müşteriler de benden memnun. Güler yüzümle, işimin sağlamlığıyla buradayım" diye konuştu.

Dükkanda tamir, tadilat, söküm, takım olsun tüm işlerden anladığını ve yaptığını belirten Duru, "Egzoz olsun, tamir olsun, tüp, LPG takma, tanklarını değiştirme, dolumlarını yapma, yüzük somunlarını değiştirme gibi işleri yaparım; müşterileri ararım, onları bilgilendiririm, tamir gerektiren bir iş varsa tamirini yaparım, ona göre çıraklara görev veririm, her işi yaparım" dedi.

"Yaptığım işin ustalığını yapıyorum"

Ustalık gerektiren işleri yaptığını, aynı zamanda çıraklık da yaptığını kaydeden Duru, "Yaptığım işin ustasıyım, çıraklık olarak da hiçbir şekilde üzülmem, ne isterlerse neye ihtiyaçları olursa getirir veririm. Büyükmüş küçükmüş benim için önemli değil. Ustalık yönüm de var çıraklık yönüm de var. Aşçılık da var çaycılık da var, her işten var. Yeri gelir yeri süpürürüm, yeri gelir arabayı kaldırır tamirini yaparım" diye konuştu.

"Öğretmezsek gençlerimiz öğrenemez"

Dükkanda bulunan gençlere de işin nasıl yapılacağını öğreten, yardımcı olan Duru, "Mesela tankla şamandırasını değişecek gençler, bunu şöyle yap, havasını birden açma gibi mesleki eğitimi burada öğreterek veriyoruz. Öğretmezsek gençlerimiz öğrenemez. Öğretmezsen eleman yetişmiyor, yetişmediği için şu an kendimize bile eleman bulamıyoruz. Bu yüzden biz de bir iş değil birçok işe koşuyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimseye muhtaç olmayın, ayaklarınızın üzerinde durun"

Çalışan kadınlara da seslenen Duru, "Kimseye muhtaç olmak istemiyorsak, kimseye el açmak istemiyorsak çalışmakta utanma diye, yapamama diye bir şey olmaz. Kendi ekmeğimizi kendimiz kazanıp kendimiz yiyoruz, çok şükür ne çorumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç ediyoruz, ne de biz muhtaç oluyoruz. Eğer böyle bir sektörde de kız çocuklarımızı çalıştırmak isterlerse de lütfen küçük yaşta bu işi yapmaya başlasınlar. Kadınlar için yapamaz diye bir şey yok, herkes yapabilir. Birçok iş artık makineler ile yapılıyor, aklın varsa hiçbir şey senin için engel değildir, yeter ki herkes çalışsın" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi
08:50 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
08:40 AK Parti şikayet dilekçesi vermişti CHP’nin adayı Çerçioğlu’nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:50 Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı
09:35 Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
09:11 Ünlü banka dolar tahminini yükseltti Ünlü banka dolar tahminini yükseltti
08:50 Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi
08:18 Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
08:11 Süleler organize suç örgütü çökertildi Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
07:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu
02:55 Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 10:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement