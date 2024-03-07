Adana\'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu

Adana'da 14 yıl önce eşi kaza geçirip çalışamaz hale gelince bir tamirhanede aşçı olarak işe giren kadın, iş yerinde usta oldu.
Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Mediha Duru'nun (52) eşi, 14 yıl önce kaza geçirip çalışamaz hale geldi. Duru, bunun üzerine bir tamirhaneye aşçı olarak işe girdi. Ancak Duru, aşçılık ile yetinmeyerek kısa sürede tamir işlerini öğrenip usta oldu. Adana'da tek kadın usta olan Duru, tamirhanede her türlü tamir, egzoz muayenesi, araç bakımı işlerini yapıyor, aynı zamanda araçları da havaya kaldırıyor.
Eşinin kaza geçirdiğini ve bu yüzden çalışma hayatına başladığını ifade eden Duru, "4 yıl aşçılık yaptım, geriye kalan 10 yılımda bana, 'seni aşağıya alalım, senin şoförlüğün var, araçları hazırla, bir kadın olarak müşterilerimizi karşıla' dediler. O iş bu iş derken tamir işinde kendimi buldum. İşimi severek yapıyorum, çalıştığım yerden memnunum ve müşteriler de benden memnun. Güler yüzümle, işimin sağlamlığıyla buradayım" diye konuştu.
Dükkanda tamir, tadilat, söküm, takım olsun tüm işlerden anladığını ve yaptığını belirten Duru, "Egzoz olsun, tamir olsun, tüp, LPG takma, tanklarını değiştirme, dolumlarını yapma, yüzük somunlarını değiştirme gibi işleri yaparım; müşterileri ararım, onları bilgilendiririm, tamir gerektiren bir iş varsa tamirini yaparım, ona göre çıraklara görev veririm, her işi yaparım" dedi.
"Yaptığım işin ustalığını yapıyorum"
Ustalık gerektiren işleri yaptığını, aynı zamanda çıraklık da yaptığını kaydeden Duru, "Yaptığım işin ustasıyım, çıraklık olarak da hiçbir şekilde üzülmem, ne isterlerse neye ihtiyaçları olursa getirir veririm. Büyükmüş küçükmüş benim için önemli değil. Ustalık yönüm de var çıraklık yönüm de var. Aşçılık da var çaycılık da var, her işten var. Yeri gelir yeri süpürürüm, yeri gelir arabayı kaldırır tamirini yaparım" diye konuştu.
"Öğretmezsek gençlerimiz öğrenemez"
Dükkanda bulunan gençlere de işin nasıl yapılacağını öğreten, yardımcı olan Duru, "Mesela tankla şamandırasını değişecek gençler, bunu şöyle yap, havasını birden açma gibi mesleki eğitimi burada öğreterek veriyoruz. Öğretmezsek gençlerimiz öğrenemez. Öğretmezsen eleman yetişmiyor, yetişmediği için şu an kendimize bile eleman bulamıyoruz. Bu yüzden biz de bir iş değil birçok işe koşuyoruz" şeklinde konuştu.
"Kimseye muhtaç olmayın, ayaklarınızın üzerinde durun"
Çalışan kadınlara da seslenen Duru, "Kimseye muhtaç olmak istemiyorsak, kimseye el açmak istemiyorsak çalışmakta utanma diye, yapamama diye bir şey olmaz. Kendi ekmeğimizi kendimiz kazanıp kendimiz yiyoruz, çok şükür ne çorumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç ediyoruz, ne de biz muhtaç oluyoruz. Eğer böyle bir sektörde de kız çocuklarımızı çalıştırmak isterlerse de lütfen küçük yaşta bu işi yapmaya başlasınlar. Kadınlar için yapamaz diye bir şey yok, herkes yapabilir. Birçok iş artık makineler ile yapılıyor, aklın varsa hiçbir şey senin için engel değildir, yeter ki herkes çalışsın" dedi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Adana'da Eşi Kaza Geçiren Kadın, Tamirhanede Usta Oldu - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Emrah Altun, kendisinden habersiz bir şekilde aday değişikliği yapıldığını öğrenerek partiden istifa etti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla buluştu. Geçit, yapılan köy konutlarının tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanlığına teşekkürlerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ ilçesinin değerini ve değerlerini bildiğini belirterek, hizmet alma noktasında kaybettiği zamanı kısa sürede telafi edeceklerini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Erhan Cengiz'in seçim ofisi açılışına katıldı. Sami Er, göreve geldiklerinde tüm ilçelerle uyum içerisinde çalışacaklarını ve şehri ayağa kaldıracaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?