Adana\'da Gençler Tehlikeye Rağmen Sulama Kanallarında Serinliyor

Adana'da sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte gençler ve çocuklar, yasak bir o kadar da tehlikeli olmasına rağmen serinlemek için sulama kanallarına akın ediyor.

Yurt genelinde artan sıcaklıklar, Akdeniz Bölgesi'nde nemle birlikte bunaltıcı bir hal almaya başladı. Özellikle Adana'da güneş altında sıcaklıkların 40 dereceyi bulması, gençlerin ve çocukların tehlikeli yerlerde serinlemesine neden oluyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de birçok kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında yüzen gençler tehlikeye aldırış etmiyor. Sulama kanalları şimdiden serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Tüm tehlikelerine rağmen suya giren gençler ve çocukların bu durumu olağan karşılaması ise dikkat çekiyor.

"Çok arkadaşımı kaybettim ama biz dikkatliyiz"

Kanalda yüzen 16 yaşındaki H.G., yaşanan ölümlere rağmen korkmadığını dile getirdi. H.G., "Kanala girmekten korkmuyorum. Korkulacak bir şey yok, akıntı götürüyor zaten. Serinlemek için giriyoruz. Havuz bunun gibi zevkli değil, borunun altından falan geçiyoruz. Çok arkadaşımı kaybettim. Arkadaşlarım bir anlık dalgınlığına geldiği için boğulmuşlardır. Biz ama dikkat ederek yüzüyoruz" dedi. - ADANA